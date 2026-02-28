Hoffenheim – St. Pauli im Liveticker: Holt der Kiezklub endlich auswärts Punkte?

Der FC St. Pauli will seinen Schwung aus den vergangenen Heimspielen nun auch endlich auswärts mitnehmen. Nach dem enorm wichtigen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen hofft die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin nun auch auf Punkte in der Fremde. Schließlich ist der Kiezklub in dieser Saison noch immer ohne Auswärtssieg außerhalb Hamburgs – und das soll sich ausgerechnet bei der enorm heimstarken TSG Hoffenheim ändern. Anpfiff in der PreZero Arena in Sinsheim ist um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das St. Pauli-Spiel im Liveticker