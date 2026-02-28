mopo plus logo
Jackson Irvine, Martijn Kaars, Abdoulie Ceesay und Mathias Rasmussen bejubeln ein Tor für den FC St. Pauli

In Hoffenheim soll es für Martijn Kaars (2.v.l.) und den FC St. Pauli endlich auch auswärts mal was zu bejubeln geben. Foto: WITTERS

Hoffenheim – St. Pauli im Liveticker: Holt der Kiezklub endlich auswärts Punkte?

Der FC St. Pauli will seinen Schwung aus den vergangenen Heimspielen nun auch endlich auswärts mitnehmen. Nach dem enorm wichtigen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen hofft die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin nun auch auf Punkte in der Fremde. Schließlich ist der Kiezklub in dieser Saison noch immer ohne Auswärtssieg außerhalb Hamburgs – und das soll sich ausgerechnet bei der enorm heimstarken TSG Hoffenheim ändern. Anpfiff in der PreZero Arena in Sinsheim ist um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das St. Pauli-Spiel im Liveticker

