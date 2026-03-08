St. Pauli – Frankfurt im Liveticker: Setzt der Kiezklub seine Erfolgsserie fort?

Der FC St. Pauli will seine Erfolgsserie weiter fortsetzen. Nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen und dem jüngsten 1:0-Überraschungssieg bei der TSG Hoffenheim hofft die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin, auch gegen Eintracht Frankfurt punkten zu können und sich damit noch mehr Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Die Gäste verloren in den vergangenen vier Begegnungen allerdings auch nur einmal – und zwar gegen den FC Bayern München. Kann der Kiezklub am heimischen Millerntor weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga sammeln? Anstoß ist um 15.30 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtigen Szenen der Partie.

Das St. Pauli-Spiel im Liveticker