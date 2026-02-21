St. Pauli – Werder im Liveticker: Wer gewinnt das Kellerduell am Millerntor?

Der FC St. Pauli braucht dringend Punkte für den Klassenerhalt in der Bundesliga. Eine ideale Gelegenheit dazu bietet sich für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin an diesem Sonntagabend im Heimspiel gegen Werder Bremen. Denn: Auch die Gäste sind stark gefährdet und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Es ist also ein echter Keller-Krimi am Millerntor. Anstoß ist um 17.30 Uhr – und mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das St. Pauli-Spiel im Liveticker