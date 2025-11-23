mopo plus logo
Eric Smith tritt einen Eckball am Millerntor

Eric Smith und seine Teamkollegen des FC St. Pauli wollen bei Flutlicht am Millerntor endlich wieder Punkte einfahren. Foto: WITTERS

St. Pauli – Union Berlin im Liveticker: Beendet der Kiezklub seine Negativ-Serie?

Der FC St. Pauli will seine Negativ-Serie beenden und nach der Länderspielpause endlich die Spirale von Niederlagen verlassen. Nach sieben Pleiten in Folge hofft die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin auf den ersten Punktgewinn seit dem 2:1-Erfolg gegen den FC Augsburg vor mehr als zwei Monaten. Gegen Union Berlin, das zuletzt dem FC Bayern München ein 2:2 abringen konnte, wird das aber keine leichte Aufgabe für die Kiezkicker. Gelingt es ihnen bei Flutlicht am heimischen Millerntor dennoch, endlich wieder in der Bundesliga zu punkten? Anstoß ist um 17.30 Uhr – und mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

