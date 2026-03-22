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Igor Matanovic trifft für den SC Freiburg gegen den FC St. Pauli

Ex-St. Pauli-Stürmer Igor Matanovic erzielte beide Tore für Freiburg – doch jubelte aus Respekt nicht. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Vasilj patzt, Matanovic trifft doppelt: St. Pauli verliert spät gegen Freiburg

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Die Ungeschlagen-Serie des FC St. Pauli am heimischen Millerntor ist gerissen. Nach sechs Bundesliga-Spielen in Folge ohne Niederlage verlor die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin gegen den SC Freiburg unglücklich mit 1:2 (1:0). Ausgerechnet Ex-Kiezkicker Igor Matanovic erzielte beide Treffer für die Gäste aus dem Breisgau (65./78.) und nutzte bei seinem Siegtor auch einen Patzer von Torhüter Nikola Vasilj, der zuvor mehrfach stark gehalten hatte. In der ersten Hälfte hatte Danel Sinani St. Pauli in Führung gebracht, das durch die Pleite in der Tabelle weiter auf Relegationplatz 16 verharrt und zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat.

Das St. Pauli-Spiel im Liveticker

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