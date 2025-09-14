mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
St. Pauli jubelt am Millerntor

Wie schon gegen den BVB will St. Pauli erneut am Millerntor jubeln. Foto: WITTERS

aktualisieren

St. Pauli – Augsburg im Liveticker: Irvine ist zurück! Bleibt der Kiezklub unbesiegt?

kommentar icon
arrow down

Nach den ersten beiden Spieltagen ist der FC St. Pauli noch immer ungeschlagen in dieser Bundesliga-Saison. Auf das fulminante 3:3 gegen Borussia Dortmund und den überzeugenden 2:0-Sieg im Derby beim HSV soll nun der dritte Punktgewinn folgen für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin. Gelingt das gegen den FC Augsburg, würde der Kiezklub einen neuen Vereinsrekord aufstellen – und ein weiteres Signal an die Konkurrenz senden. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test