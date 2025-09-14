St. Pauli – Augsburg im Liveticker: Irvine ist zurück! Bleibt der Kiezklub unbesiegt?

Nach den ersten beiden Spieltagen ist der FC St. Pauli noch immer ungeschlagen in dieser Bundesliga-Saison. Auf das fulminante 3:3 gegen Borussia Dortmund und den überzeugenden 2:0-Sieg im Derby beim HSV soll nun der dritte Punktgewinn folgen für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin. Gelingt das gegen den FC Augsburg, würde der Kiezklub einen neuen Vereinsrekord aufstellen – und ein weiteres Signal an die Konkurrenz senden. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

