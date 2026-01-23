mopo plus logo
Danel Sinani im Zweikampf mit Nicolai Remberg

Im Kampf um den Ball und die Vorherrschaft in Hamburg: St. Pauli (hier Danel Sinani, l.) und der HSV (hier Nicolai Remberg). Foto: WITTERS

St. Pauli – HSV im Liveticker: Wer gewinnt das 113. Hamburger Derby?

Das Warten hat ein Ende! Zum 113. Mal treffen der FC St. Pauli und der HSV im Hamburger Derby aufeinander. Das Stadtderby elektrisiert seit Tagen die Fußballfans auch weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus – denn es geht neben der Stadtmeisterschaft in Hamburg auch sportlich um einiges. Während der Kiezklub als Tabellenletzter der Bundesliga dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg benötigt, hofft die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin auf wichtige Zähler, um den Abstand zur Abstiegszone weiter zu vergrößern. Kurzum: Es geht für beide Mannschaften um alles! Anpfiff ist um 20.30 Uhr am Millerntor, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen des Spiels.

Das Derby im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

