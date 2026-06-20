Um kritische Worte zum modernen Fußballgeschäft ist Ewald Lienen eigentlich nie verlegen. Der ehemalige Trainer und Sportchef des FC St. Pauli überraschte nun aber mit einer WM-Begeisterung, die sicher nicht alle Fans des Kiezklubs so teilen dürften – und mit einem Video, das den einstigen Stürmer in Bestform zeigt.

„Diese WM macht mir großen Spaß“, erklärte der 72-Jährige in einem Beitrag bei LinkedIn und freute sich darüber, „Mannschaften und Spieler kennenzulernen, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte“.

„Die Fans überwinden alle Hindernisse“

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Die Kritik an den „Submodalitäten“ teile er, aber selbst aus der restriktiven Einreisepolitik der US-Behörden gewinnt er noch einen positiven Effekt und würdigte „die Fans, die alle Hindernisse überwinden und trotz alledem ihre Teams in und außerhalb der Stadien unterstützen, allen voran die verrückten Schotten“.

Auch mit dem auf 48 Teams erhöhten Teilnehmerfeld habe es bisher „teilweise richtig spannende und gute Spiele“ gegeben, befand Lienen, der von 2014 bis 2022 bei St. Pauli nacheinander als Trainer, Technischer Direktor und Markenbotschafter beschäftigt war. Klar, dass es den einstigen Torjäger (Bielefeld, Mönchengladbach, Duisburg) da auch selbst noch im Fuß juckt.

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Parallel zur Würdigung der bisherigen WM-Spiele postete er ein mit Künstlicher Intelligenz erstelltes Zwölf-Sekunden-Video, in dem er von seinem Tribünenplatz in der ersten Reihe über die Bande springt, mit seinem DFB-Trikot aufs Feld läuft, einem Gegenspieler den Ball abgrätscht und diesen dann trocken im Knick versenkt. Alles begleitet von einer englischen Reporterstimme: „Unglaublich! Ein Fan rennt auf den Platz, gewinnt den Ball und trifft. Was für ein Tor!“





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Bundestrainer Julian Nagelsmann hat noch nicht geantwortet, ob er den treffsicheren Lienen in seiner Auswahl vermisst. Dafür aber der ehemalige HSV-Torwart Richard Golz, der sich das Video ganz genau ansah und gratulierte: „Grätschen mit links und schießen mit rechts – traumhaft, lieber Ewald!“

Das ließ sich einerseits auf den Fußballersatz „links antäuschen, rechts vorbeigehen“ beziehen – aber auch auf die Aussage „links blinken, rechts abbiegen“, die weniger für Autofahrer benutzt wird als für Politiker, die fortschrittlich reden und dann doch konservativ handeln. Dies indes wird man Lienen, der 1985 auf der linken Friedensliste erfolglos für den nordrhein-westfälischen Landtag kandidiert hat, kaum vorwerfen können – aller WM-Begeisterung zum Trotz …



