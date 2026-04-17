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Lasse Sobiech bejubelt ein Tor für den FC St. Pauli

Leidenschaftlich: Lasse Sobiech spielte fünf Jahre für St. Pauli und drei Jahre für den 1. FC Köln. Sein Herz schlägt für den Kiezklub. Foto: WITTERS

paidLiebe, Leiden und der Kampf um eine gewisse Lotta: St. Paulis Beziehungen zu Köln

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St. Pauli gegen Köln. FC gegen Effzeh. Ein Duell zweier Vereine, die als Bereicherung der Bundesliga wahrgenommen werden, und die vor allem ein Ziel eint: der Klassenerhalt. Klubs, die für lebendige Fußballkultur und feierfreudige Fans bekannt sind. Viel Herz dabei, jede Menge Musik drin. Heimisch in zwei Städten, die für Weltoffenheit stehen. Besonders verbunden sind St. Pauli und der 1. FC Köln nicht und auch eine einstige Fanfreundschaft ist schon seit mehr als zwei Dekaden abgekühlt. Dennoch: Zu kaum einem anderen braun-weißen Gegner bestehen derart viele Verknüpfungen und Beziehungen – von denen längst nicht alle bekannt sind und die weit über die große Zahl von Spielern oder Trainern, die für beide Vereine im Einsatz waren, hinausgehen. Und auch über den Fußball.

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