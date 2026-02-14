Leverkusen – St. Pauli im Liveticker: Revanche für das Pokal-Aus?

Der FC St. Pauli muss bei Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen ran. Genauso gab es diese Partie schon vor zehn Tagen, als sich die Hamburger im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 0:3 geschlagen geben mussten. Nun reisen die Kiezkicker erneut zum Duell mit der Werkself, jedoch mit einem eingefahrenen Heimsieg gegen den VfB Stuttgart und ordentlich Selbstvertrauen im Gepäck. Gegner Bayer ärgerte sich am vergangenen Wochenende hingegen über ein Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach und scheint angeschlagen. Können die Kiezkicker sich für das Pokal-Aus revanchieren und den nächsten Dreier einfahren? Um 15.30 Uhr geht es los. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine spielentscheidende Szene.