Letzter Saison-Auftritt für drei St. Pauli-Profis: Bei einem geht es um alles

Einmal müssen sie noch ran, 90 Minuten plus Nachspielzeit lang, dann haben sie es geschafft: Drei Nationalspieler des FC St. Pauli haben vor der verdienten Sommerpause an diesem Dienstag noch jeweils ein Länderspiel vor sich. Und während zwei der Partien eher bedeutungsarm sind, geht es in der dritten um alles.

Um 20.15 Uhr hiesiger Zeit wird im King Abdullah Sports City Stadium zu Jeddah am Roten Meer die Begegnung zwischen Gastgeber Saudi-Arabien und Australien angepfiffen, und auf dem Spiel steht nicht mehr und nicht weniger als die WM-Qualifikation. Connor Metcalfe und seine Socceroos haben sich dabei durch den Last-Minute-Sieg gegen Spitzenreiter Japan vergangene Woche (1:0) in eine glänzende Ausgangslage versetzt.

Endspiel mit Australien für St. Paulis Connor Metcalfe

Australien ist Tabellenzweiter, hat drei Punkte und acht Treffer Vorsprung auf Verfolger Saudi-Arabien. Und auch wenn Kapitän Jackson Irvine nach seiner Fuß-OP weiterhin fehlen wird, scheint die Aufgabe machbar: Theoretisch dürften die Gäste mit drei Toren Unterschied verlieren. Aber in allen bisherigen Partien der Gruppe C kassierte Australien erst sechs Gegentreffer, genau wie die Hausherren, die allerdings auch nur sechs eigene Buden verbuchen konnten. Es spricht also herzlich wenig für ein australisches Debakel und/oder ein saudi-arabisches Schützenfest.

Bereits um 18 Uhr wird der letzte Saison-Auftritt von Nikola Vasilj beginnen – wenn der Kiezklub-Keeper denn überhaupt ran muss. Denn nach dem mageren 1:0 gegen San Marino in der WM-Qualifikation steht diesmal nur ein Freundschaftsspiel in Slowenien an.

Ein Gegner, den Danel Sinani bestens kennt. Erst am Freitag hatte er mit Luxemburg 0:1 im Test gegen Slowenien verloren, am Dienstag steht nun ein weiteres Match in der Vorbereitung auf die WM-Qualifikation an. Die Luxemburger treffen vor heimischer Kulisse auf die Auswahl Irlands (20.45 Uhr).