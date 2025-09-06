Letzter mit einem Punkt: St. Paulis Nachwuchs in akuter Abstiegsgefahr

Ball paradox: Vor drei Wochen quälten sich St. Paulis Profis im DFB-Pokal-„Auswärtsspiel“ am Millerntor gegen Eintracht Norderstedt weiter. Jetzt empfängt St. Paulis U23 die Eintracht zum Regionalliga-Duell – in Norderstedt. Im Kampf gegen den Abstieg wird für den braun-weißen Nachwuchs ein Sieg fast schon zur Pflicht.

Für Nick Schmidt und Jannik Westphal war der Test von St. Paulis Profis bei Holstein Kiel (1:1) am Mittwoch eine willkommene Abwechslung. Einerseits konnten sich die U23-Kicker 45 Minuten für höhere Aufgaben empfehlen, andererseits mussten sie nicht schon wieder einem Regionalliga-Gegner zum Sieg gratulieren – wie meist in dieser Saison. Mit einem Punkt aus sechs Spielen steht St. Pauli ganz unten.

St. Paulis U23 braucht Punkte gegen den Abstieg

„Wir müssen schnellstmöglich Fehler abstellen und ins Punkten kommen“, gab Trainer Benny Hoose als Parole nach der jüngsten Niederlage aus, einem durchaus typischen 0:1 in Lohne. Die jungen Kiezkicker hielten einigermaßen mit, aber ein alter Hase bestrafte sie dann – in Lohne der 31-jährige Ex-Profi Martin Kobylanski, der den Siegtreffer erzielte.

Im DFB-Pokal jubelte St. Pauli erst nach dem Elfmeterschießen. WITTERS Im DFB-Pokal siegte St. Pauli erst nach dem Elfmeterschießen über Norderstedt.

In vergangenen Jahren war es oft so, dass St. Paulis Nachwuchs in der Hinrunde wenig punktete, aber viel lernte – und das Feld in der Rückrunde dann von hinten aufrollte. Weil sich Teams wie Altona 93, der Bremer SV oder der HSC Hannover bislang gut zurechtfinden, sollte sich St. Pauli darauf aber nicht verlassen.

Norderstedt tut sich schwer im Regionalliga-Alltag

Norderstedt hat nach seinen 120 Minuten Ruhm im Pokal auch Probleme mit dem Regionalliga-Alltag. Zuletzt gab es aber ein 2:0 gegen das Spitzenteam Drochtersen. Zum Auswärtsspiel im eigenen Stadion (seit Jahren spielt St. Paulis U23 in Norderstedt) tritt die Eintracht als Favoritin an.

Zwei bis vier Mannschaften steigen ab, je nachdem, wie Havelse und Osnabrück sich in der Dritten Liga schlagen. So weit ist es noch lange nicht, doch ein Sturz in die Hamburger Oberliga wäre für die Aus- und Fortbildung beim FC St. Pauli ein herber Rückschlag.