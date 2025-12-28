Letzter! Aber auf diese Tabelle muss St. Pauli nicht viel geben

Rang 18! Immerhin punktgleich mit dem 1. FC Köln und nur knapp hinter Heidenheim und Augsburg, aber schon sechs Zähler Differenz zum FSV Mainz: Diese Aussage über den FC St. Pauli trifft eine Tabelle, die auf den sogenannten „Expected Goals“ (xGoals) beruht, im Fall des Kiezklubs auch nachvollziehbar wirkt, insgesamt aber maximal ansatzweise für bare Münze genommen werden kann. Das zeigt vor allem ein Blick auf Europas Top-Liga.

Vier Siege, elf Niederlagen – so die Bilanz des Kiezklubs, wenn es nach den xGoals-Werten der jeweiligen Partien geht. Tatsächlich hat St. Pauli zum aktuellen Zeitpunkt auch zwölf Punkte auf der Habenseite, eine absolute Ausnahme. Der 1. FC Köln (im echten Leben 16 Zähler) schneidet genauso schlecht ab, der 1. FC Heidenheim (11) und der FC Augsburg (14) hätten demnach je drei Punkte mehr gehortet, also 15..

Schlusslicht Mainz sechs Punkte vor St. Pauli

Auf bereits 18 ergatterte Zähler hätte gar der FSV Mainz 05 kommen sollen, der in der Realität als Schlusslicht mit erst acht Punkten Weihnachten verbringt. Und auch für den SC Freiburg hält diese Statistik Grund zum Ärgern parat, hätten die Breisgauer doch bereits aus zehn der bisherigen 15 Begegnungen als Sieger hervorgehen sollen.

Im Grunde aber ist diese Art der Tabellenordnung ein Gimmick, nicht mehr und nicht weniger. Während es in der Bundesliga nur ansatzweise gravierende Differenzen zum tatsächlichen Status quo gibt, ist das in Sachen Premier League ganz anders. Hier findet sich teils gar richtig Kurioses (Stand nach dem 16. Spieltag, also vor dem Boxing Day).

Auf der Insel ziert mit den Wolverhampton Wanderers ein historisch schlechtes Schlusslicht das Tabellenende, ganze zwei Remis und sonst nur Niederlagen stehen für die Wolves zu Buche. Die xGoals-Tabelle aber erzählt eine ganz andere Geschichte, demnach wäre Wolverhampton (verlor am Samstag in Liverpool mit 1:2) mit bereits 18 Punkten noch dick drin im Kampf um den Klassenerhalt.

Und genau entgegengesetzt verhält es sich mit dem aktuellen Team der Stunde. Aston Villa hat die letzten elf Pflichtspiele sämtlich gewonnen, steht mit 39 Zählern auf Rang drei. Kann so nicht sein, will einem das x-Goals-Ranking weismachen, und ordnet den Klub aus Birmingham mit lediglich sieben Dreier auf Platz 13 ein. Kaum besser ergeht es dem FC Chelsea (Fünfter mit 29 Punkten nach dem 1:2 gegen Villa am Samstag), der in der Theorie-Tabelle mit 21 Punkten als Zehnter gelistet wird.