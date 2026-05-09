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Karol Mets und Arek Pyrka im Kampf um den Ball mit Xaver Schlager

Karol Mets (r.) und der FC St. Pauli müssen schon am Samstagnachmittag in Leipzig (hier Xaver Schlager) ran. Die Konkurrenz spielt später. Foto: IMAGO/motivio

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Leipzig – St. Pauli im Liveticker: Gelingt den Kiezkickern der Befreiungsschlag?

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Zwei Spiele sind für den FC St. Pauli noch zu gehen. Sechs Punkte sind noch zu vergeben. Zwei Chancen bleiben, um das große Ziel, den Klassenerhalt, zu realisieren. Während der direkte Klassenerhalt schon fast zur unrealistischen Wunschvorstellung geworden ist, geht der Blick vielmehr Richtung Relegationsplatz. Vor dem großen Finale gegen den VfL Wolfsburg am letzten Spieltag geht es für die Kiezkicker in Leipzig darum, sich eine möglichst gute Ausgangslage zu erspielen. Mit einer angespannten Personal-Situation will das Team von Trainer Alexander Blessin für eine dicke Überraschung sorgen und ein Statement im Abstiegskampf setzen.

Das St. Pauli-Spiel im Liveticker

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