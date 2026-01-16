Der erneute Ausfall von Kapitän Jackson Ir­vine, dessen Comeback der Mannschaft vor Jahresfrist dringende benötigte Stabilität und Auftrieb gegeben hatte, ist ein schwerer Rückschlag. Das vorzeitige Saison-Aus droht. Der Kiezklub setzt alles daran, den Ausfall des Anführers zu kompensieren. Dafür werden alle Optionen geprüft. Eine davon: St. Pauli schlägt noch mal auf dem Transfermarkt zu. Vieles spricht für eine angestrebte Verpflichtung.



