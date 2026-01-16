mopo plus logo
Jackson Irvine fasst sich in einem Spiel des FC St. Pauli an den Mund

Jackson Irvine wird St. Pauli für lange Zeit nicht zur Verfügung stehen. Dem Kapitän droht das Saison-Aus. Foto: WITTERS

paidLeihe oder Kauf? Wie St. Pauli den Irvine-Ausfall auffangen will

Der erneute Ausfall von Kapitän Jackson Ir­vine, dessen Comeback der Mannschaft vor Jahresfrist dringende benötigte Stabilität und Auftrieb gegeben hatte, ist ein schwerer Rückschlag. Das vorzeitige Saison-Aus droht. Der Kiezklub setzt alles daran, den Ausfall des Anführers zu kompensieren. Dafür werden alle Optionen geprüft. Eine davon: St. Pauli schlägt noch mal auf dem Transfermarkt zu. Vieles spricht für eine angestrebte Verpflichtung.

