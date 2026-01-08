Leihe mit Kaufoption: Erster St. Pauli-Abgang des Winters steht fest

Der FC St. Pauli bastelt weiter fleißig am Kader für die restliche Bundesliga-Saison. Zwei Zugänge hat Sportchef Andreas Bornemann bekanntlich bereits verpflichten können, jetzt ist auch der erste Abgang fix: Erik Ahlstrand.

Bereits zu Beginn der Woche war in schwedischen und niederländischen Medien das Interesse von Heracles Almelo an Ahlstrand kolportiert worden. Teils hatte es bereits geheißen, der Deal mit St. Pauli sei so gut wie durch, doch zu dem Zeitpunkt hatte es lediglich Bekundungen, aber keine Verhandlungen gegeben.

Das ist inzwischen entscheidend anders. Nach MOPO-Informationen haben sich St. Pauli und der Verein aus der Eredivisie, bei dem mit Jannes Wieckhoff schon ein weiterer Ex-Kiezkicker unter Vertrag steht, am Mittwochabend auf ein Leihgeschäft mit Kaufoption geeinigt. Ahlstrand weilt offenbar bereits in den Niederlanden und absolviert dort den üblichen Medizincheck.

St. Pauli verleiht Erik Ahlstrand nach Almelo

Geht zu Heracles Almelo: St. Paulis Erik Ahlstrand WITTERS Geht zu Heracles Almelo: St. Paulis Erik Ahlstrand

Sowohl für St. Pauli als auch für den 24-Jährigen ist die Lösung die beste. In Hamburg ist Ahlstrand in zwei Jahren nie über den Status des Ergänzungsspielers hinausgekommen, ganze sechs Einwechslungen mit einer Gesamtspieldauer von 41 Minuten stehen für ihn zu Buche, sämtlich aus der vergangenen Saison.

Dass durchaus Potenzial in ihm schlummert, war immer nur in Testspielen erkennbar. In der vergangenen Saison zum Beispiel bei Hertha BSC, zuletzt vor wenigen Tagen beim 0:0 gegen Werder Bremen. Dass er für die U23 in der Regionalliga ein enorm wichtiger Akteur war, kam dem Anspruch an sich selbst nicht gleich. Bleibt zu wünschen, dass Erik Ahlstrand in den Niederlanden durchstartet und dem Tabellenvorletzten zum Klassenerhalt verhilft.