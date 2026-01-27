Leihe abgebrochen! So geht es jetzt für St. Pauli-Profi Scott Banks weiter

Der Deal hat unterm Strich keine der beteiligten Parteien nach vorne gebracht. Die Leihe von St. Pauli-Profi Scott Banks zum englischen Drittligisten FC Blackpool entpuppte sich für alle Seiten als Missverständnis, sodass es nur nachvollziehbar ist, dass jetzt ein Schlussstrich gezogen wurde. Und es ist auch schon klar, wie es mit dem Schotten weitergeht.

Ein Blick aufs nackte Zahlenwerk suggeriert noch halbwegs ein Match. In 20 Einsätzen für Backpool kam St. Pauli-Prof Banks immerhin auf fünf Treffer, was grundsätzlich keine so schlechte Quote ist. Allerdings kommt der 24-Jährige in der Summe auf lediglich sieben Startelf-Nominierungen, fünf davon in den beiden Pokalwettbewerben. In der Liga stand er nur zweimal in der Anfangsformation.

St. Paulis Scott Banks wechselt zum FC Barnsley

Und das, obwohl es nur überschaubar gut läuft für Blackpool. Erst am vergangenen Spieltag gelang es durch ein 2:0 über Northampton, wenigstens ein drei Punkte starkes Polster auf die Abstiegsplätze zu kreieren. Ein Grund für die unbefriedigende Einsatzzeit waren allerdings auch immer wieder kleinere Verletzungen, sodass Banks nie wirklich eine Duftmarke hatte setzen können.

Die wird er in Blackpool auch nicht mehr benötigen, denn Banks zieht es von der englischen Westküste zu einem Liga-Konkurrenten. Der FC Barnsley steht zwar nur einen Zähler besser da als Blackpool, hat aktuell allerdings schlanke vier Partien weniger absolviert und dadurch theoretisch sogar noch Möglichkeiten, im oberen Tabellendrittel anzuklopfen. Dabei soll Banks, im Sommer 2024 fest von Crystal Palace verpflichtet und 16-mal für Braun-Weiß am Ball, nun mithelfen.