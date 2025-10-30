mopo plus logo
Ewald Lienen beklatscht das Publikum am Millerntor

Herz für St. Pauli: Ewald Lienen wird bei einem Millerntor-Besuch gefeiert. Der 71-Jährige war sieben Jahre für den Kiezklub tätig, als Cheftrainer, Technischer Direktor und Wertebotschafter. Foto: imago/Philipp Szyza

paidLegende Lienen lobt St. Pauli – und verrät, was er „lächerlich“ findet

Ruhestand? Dieser Begriff kommt nicht vor im reichhaltigen Wortschatz von Ewald Lienen. Der 71-Jährige ist voll im Thema. In der MOPO spricht er über das Duell seiner beiden Herzensvereine FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach. Die Trainerlegende benennt die Missstände in der Bundesliga und im internationalen Fußball knallhart – und spricht offen darüber, was ihn nervt und was er „lächerlich“ findet.


