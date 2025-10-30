Ruhestand? Dieser Begriff kommt nicht vor im reichhaltigen Wortschatz von Ewald Lienen. Der 71-Jährige ist voll im Thema. In der MOPO spricht er über das Duell seiner beiden Herzensvereine FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach. Die Trainerlegende benennt die Missstände in der Bundesliga und im internationalen Fußball knallhart – und spricht offen darüber, was ihn nervt und was er „lächerlich“ findet.





