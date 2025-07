Joel Chima Fujita ist der vielleicht spannendste Transfer St. Paulis in diesem Sommer. Rund drei Millionen Euro hat der Kiezklub für den japanischen Nationalspieler hingelegt, der hierzulande nur Insidern ein Begriff war, in der belgischen Liga aber als Aufsteiger und einer der besten defensiven Mittelfeldspieler galt. Einer, der den 23-Jährigen gut kennt und ihn sportlich wie menschlich einschätzen kann, ist der frühere HSV-Coach Thorsten Fink – denn er hat Fujita trainiert. Was können der Kiezklub und seine Fans erwarten? Die MOPO hat mit Fink über seinen ehemaligen Spieler gesprochen – und einige unerwartete Antworten erhalten.