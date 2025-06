Last-Minute-Sieg: So gelingt St. Paulis Australiern die WM-Teilnahme

Es war Dramatik pur mit einem Happy End für zwei Kiezkicker. Während der eine aktiv mitwirkte, fieberte der andere, weil verletzt, am TV-Gerät mit – und wird trotz eines derzeit in eine Stütze gepackten Fußes massiv mitgejubelt haben, als das so eminent wichtige Siegtor in allerletzter Sekunde fiel.

Die WM-Qualifikation war lange schlecht gelaufen für Australien, das nach einer völlig missratenen Startphase schon die Felle davonschwimmen sah. Doch offensichtlich gerade noch rechtzeitig haben die Socceroos wieder in die Spur gefunden. In der letzten Länderspielpause vor allem wegen der Treffer von Jackson Irvine, doch der fehlte dem Team – wie schon dem Kiezklub in der Endphase der Saison – nun beim brisanten Duell mit dem souveränen Tabellenführer Japan. Dafür gab ein anderer sein Comeback.

St. Paulis Connor Metcalfe in Australiens Startformation

Connor Metcalfe zählte dann auch gleich zur Startelf gegen die bereits qualifizierten Japaner, die in einem überschaubar attraktiven Match durchgehend die aktivere Mannschaft waren. Für Australien war klar: Bei Niederlage oder Remis wäre ein Finale am letzten Spieltag gegen Saudi-Arabien (spielte erst am Abend in Bahrain) möglich, in dem eine Pleite den Verlust des zweiten Platzes und somit der direkten WM-Quali bedeuten hätte können.

Metcalfe gehörte lange noch zu den zielstrebigsten Akteuren, zwei der insgesamt acht australischen Torschüsse gingen auf sein Konto, ehe er nach 80 Minuten ausgewechselt wurde. Da stand es noch 0:0 – und der wichtigste Abschluss sollte zehn Minuten später folgen: Mit einem herrlichen Rechtsschuss schweißte Aziz Behich die Kugel unhaltbar ins lange Eck und stieß die WM-Tür für Australien ganz weit auf.

Durchgehen müssen Metcalfe und Co. allerdings noch, die Entscheidung wurde am Abend vertagt. Saudi-Arabien gewann mit 2:0 in Bahrain und erhielt sich so noch theoretische Chancen. Allerdings kann sich Australien (drei Zähler und acht Treffer besser) im direkten Vergleich am nächsten Dienstag sogar eine Niederlage mit drei Toren leisten.