Lang ist es her: Als St. Pauli zwei Mal hintereinander in Köln gewann

Es ist schon reichlich Wasser die Elbe und den Rhein entlang geflossen seit dem letzten Duell. Wenn der FC St. Pauli beim 1. FC Köln antritt am Samstag, wird der letzte Vergleich schon knapp sieben Jahre auf dem Buckel haben. Und unterm Strich kann man festhalten: Es gibt Kontrahenten, gegen die hat der Kiezklub bessere Bilanzen. Vor allem auswärts.

Das sah allerdings schon mal besser aus. Ende der 1990er-Jahre feierte Braun-Weiß zwei Mal hintereinander einen Dreier bei den Geißböcken. Am 22. März 1997 siegte das damalige Erstliga-Schlusslicht aus Hamburg in Köln mit 1:0, Nikolai Pisarev erzielte den einzigen Treffer. Trotzdem ging es am Saisonende mit Pauken und Trompeten runter in die 2. Liga, wo es schließlich am 14. September 1998 zum Wiedersehen kam. Und da schraubte St. Pauli die Hausherren so richtig auseinander, triumphierte mit 4:1. Ganze 10.000 Zuschauer wohnten dem Ereignis seinerzeit in Müngersdorf bei!

Knappe St. Pauli-Niederlagen in der Bundesliga

Seitdem wartet der Kiezklub auf den nächsten Dreier in Köln. 2008 (1:1) und 2012 (0:0) sprang am Ende immerhin ein Punkt heraus, ansonsten setzte es Niederlagen. Und die fielen teils doch sehr klar aus: 3:6 anno 2000, 0:4 im Jahr 2014 und auch das bis heute letzte Gastspiel im Februar 2019 ging mit 1:4 deutlich in die Binsen.

Weitaus knapper ging es in den letzten Bundesliga-Vergleichen zu. 2010 unterlag St. Pauli knapp mit 0:1, und schwer dramatisch war es im April 2002 zugegangen. Da schnupperten die schwer abstiegsgefährdeten Mannen von Coach Dietmar Demuth lange an einem möglichen Punktgewinn, ehe der ehemlaige Kiezkicker Matthias Scherz in der Nachspielzeit noch das 2:1 für Köln erzielte.