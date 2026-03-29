„Lächerlich, schrecklich, glücklich!“ St. Pauli-Prof Smith heiß aufs Finale um die WM

Es ist tatsächlich passiert. Angesichts der Vorgeschichte fast schon ein kleines Wunder. Eric Smith ist endlich bei der schwedischen Nationalmannschaft und gleich mittendrin im heißen Kampf um ein WM-Ticket. Auch wenn es im ersten Playoff-Spiel noch nicht für einen Einsatz gereicht hat, könnte die Personalsituation ihm beim bevorstehenden Finale gegen Polen und seinen Vereinskollegen Arkadiusz Pyrka in die Karten spielen und das ersehnte und mit 29 Jahren sehr späte Debüt für Schweden ermöglichen. Wie stehen seine Chancen?

Aller guten Dinge sind … fünf! Zumindest in diesem wirklich sehr speziellen Fall. Viermal war Smith in seiner Zeit bei St. Pauli zur Auswahl seines Landes eingeladen worden, viermal hatte er dem ehemaligen Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson absagen müssen, zuvorderst, weil er angeschlagen oder verletzt war. Nun hat es unter der Regie des neuen englischen Chefcoaches des schwedischen Auswahlteams, Graham Potter, endlich geklappt, gerade noch rechtzeitig, um auf den WM-Zug aufzuspringen, sollte die Qualifikation gelingen.

Eric Smith ist „extrem glücklich“, beim Nationalteam zu sein

„Ich bin extrem glücklich, diese Chance bekommen zu haben, und konnte sie annehmen“, sagte der Abwehrchef der Kiezkicker bei einer Pressekonferenz im schwedischen Camp, noch vor dem 3:1-Sieg seiner Mannschaft gegen die Ukraine im spanischen Valencia.

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Smith gab zu, kurz „nicht schon wieder!“ gedacht zu haben, nachdem er im letzten Bundesligaspiel seiner Kiezkicker vor der Länderspielpause gegen Freiburg (1:2) einen schmerzhaften Schlag auf den Fuß abbekommen und die Nominierung zumindest kurzzeitig auf der Kippe gestanden hatte.

Vier Körbe für Schweden: Was St. Paulis Abwehrchef sagt

Seine fast schon unglaubliche Absagen-Arie bezeichnete er als fast „lächerlich“ und „komisch“, betonte aber, dass es sich „schrecklich“ angefühlt habe und „überhaupt kein Spaß“ gewesen sei, so oft einen Rückzieher machen zu müssen. „Ich verstehe, dass es von außen merkwürdig ausgesehen hat, aber ich war verletzt und konnte nichts dagegen tun.“

Apropos verletzt. Dieses Pech hat seinen Teamkollegen Isak Hien ereilt. Der Innenverteidiger hatte sich im Spiel gegen die Ukraine in der ersten Halbzeit eine mutmaßlich schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und dürfte gegen Polen ausfallen. Für Hien war Carl Starfeldt in die Dreierkette gerückt, in der Gustaf Lagerbielke und Kapitän Victor Lindelöf bei Trainer Potter, der seit Oktober 2025 im Amt ist, gesetzt scheinen.

Feiert Smith gegen Polen sein Debüt im Nationalteam?

Smith ist also aktuell Innenverteidiger Nummer fünf bei Schweden und durch Hiens Verletzung auf Position vier vorgerückt. Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass er gegen Polen in die Startelf rückt und den Vorzug vor Starfeldt erhält, aber der Wahl-Hamburger ist jetzt erste Option als Einwechselspieler. Das erhöht die Chancen auf sein Debüt, wenngleich Auswechslungen in der Abwehr nur passieren, wenn Spieler angeschlagen oder verletzt sind, gelb-rot-gefährdet oder eine schwache Leistung zeigen. Hoffnungen dürfte sich Smith dennoch machen.



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Die Schweden gehen als Favorit in das Playoff-Finale gegen die Polen um Stürmerstar Robert Lewandowski, was am Heimrecht liegt. Das heiße Duell steigt am Dienstagabend in der Strawberry Arena in Solna, in der die schwedische Nationalmannschaft alle Heimspiele austrägt. Auch die Geschichte spricht für Smith und seine Mannen. Polen hat seit dem 28. September 1930 keines der zehn Spiele auf schwedischem Boden gewinnen können, dabei achtmal verloren.

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Es könnte ein großer Abend werden für Eric Smith, vielleicht sogar ein perfekter, sollte Schweden gewinnen und er dabei zum Einsatz kommen. Und beim FC St. Pauli hoffen alle, dass der Abwehrchef nicht nur beflügelt und motiviert zurückkehrt, sondern zuvorderst unversehrt.