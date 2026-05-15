Kurios: Warum der FC St. Pauli eigentlich drei verschiedene Gründungsdaten hat

Eigentlich steckt das Datum schon im Namen. Es ist schließlich naheliegend, dass der FC St. Pauli von 1910 e.V. auch im Jahr 1910 gegründet wurde. Teilweise stimmt das auch – aber eben nur teilweise. Die Gründungsgeschichte des Kiezklubs ist ein bisschen komplizierter, als sie auf den ersten Blick scheint. Denn kurioserweise könnte man in der Historie sogar drei verschiedene Geburtstage für den Verein ausmachen.

In der Satzung des FC St. Pauli ist die Vereinsgründung unmissverständlich definiert. „Als Gründungstag gilt der 15. Mai 1910“, heißt es in § 1 Abs. 2. Entsprechend feiert der Kiezklub in diesem Jahr offiziell seinen 116. Geburtstag. Unterschlagen wird dabei allerdings, dass die Vorläufer des Vereins noch deutlich weiter zurückgehen als „nur“ 116 Jahre. Sie beginnen streng genommen bereits im Jahr 1862.

Die Chronik der Gründung des FC St. Pauli

1. Mai 1862 : Gründung des Stammvereins „Hamburg – St. Pauli Turnverein von 1862“

: Gründung des Stammvereins „Hamburg – St. Pauli Turnverein von 1862“ 1899 : erste Fußball-Aktivitäten innerhalb des Hamburg-St. Pauli TV

: erste Fußball-Aktivitäten innerhalb des Hamburg-St. Pauli TV 1907 : erstes bekanntes Fußballspiel der Spiel- und Sportabteilung des TV

: erstes bekanntes Fußballspiel der Spiel- und Sportabteilung des TV 1909 : Beitritt in den Norddeutschen Fußball-Verband (NFV)

: Beitritt in den Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) 1910 : erstes Punktspiel gegen den SC Germania 1887 III (2:0)

: erstes Punktspiel gegen den SC Germania 1887 III (2:0) 15. Mai 1910 : Gründung einer offiziellen Fußball-Abteilung mit dem Namen „Fußball-Club St. Pauli“

: Gründung einer offiziellen Fußball-Abteilung mit dem Namen „Fußball-Club St. Pauli“ 1924 : Trennung der Fußball-Abteilung vom Stammverein

: Trennung der Fußball-Abteilung vom Stammverein 25. Mai 1925: Gründung des FC St. Pauli als eigenständigen Verein

Die Geschichte des FC St. Pauli beginnt lange vor 1910

So schreibt es auch René Martens in seiner Chronik „FC St. Pauli: You’ll Never Walk Alone“ (1997). „Die Geschichte des FC St. Pauli von 1910 beginnt nicht, wie der Name vermuten lässt, im Jahre 1910, sondern mindestens drei Jahre früher“, stellt Martens darin fest. Die ersten Spiele einer Fußballmannschaft von St. Pauli sind sogar bereits im Jahr 1900 dokumentiert, als kurzzeitig der „Fußball-Club St. Pauli 1900“ existiert, sich aber schnell wieder auflöst. Mit dem heutigen Verein hat er hingegen nichts zu tun.

In den früheren Jahren ist Schlagball die dominierende Mannschaftssportart beim Hamburg-St. Pauli Turnverein. imago/Artokoloro In den früheren Jahren ist Schlagball die dominierende Mannschaftssportart beim Hamburg-St. Pauli Turnverein.

Stattdessen beabsichtigt der „Hamburg – St. Pauli Turnverein von 1862“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Gründung einer Fußballsparte innerhalb ihrer Spiel- und Sportabteilung, in der bislang zumeist Schlagball gespielt wird. Belegt ist diese Absicht bereits seit 1899, doch es dauert lange, bis sich ausreichend Mitglieder finden, die auch Fußball spielen wollen. Erst 1907 – und damit die von Martens beschriebenen „mindestens drei Jahre“ vor 1910 – sind die ersten beiden Freundschaftsspiele der Fußballabteilung bekannt. Damals tritt das Team gegen den Schwimmverein Aegir an.

Schon damals spielt das Fußball-Team in braun-weiß

Von einem geregelten Spielbetrieb kann zu dieser Zeit allerdings noch keine Rede sein. In den darauffolgenden Jahren kickt die Hobby-Mannschaft in unregelmäßigen Abständen gegen andere Hamburger Teams. Zuverlässig dokumentiert sind die Ergebnisse nicht. Bekannt ist lediglich, dass Amandus Vierth seinerzeit die braun-weiße Spielkleidung einführt. Die Farben werden 1910 schließlich direkt in die erste Vereinssatzung übernommen und haben bis heute Bestand.

Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1912. Es zeigt eine der ersten offiziellen Mannschaften der Fußball-Sparte des Hamburg-St. Pauli TV. imago/Artokoloro Dieses Foto stammt aus dem Jahr 1912. Es zeigt eine der ersten offiziellen Mannschaften der Fußball-Sparte des Hamburg-St. Pauli TV.

In der Rückrunde jener Saison 1909/10 tritt die Spiel- und Sportabteilung des Hamburg-St. Pauli TV dem Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) bei und nimmt dadurch – außer Konkurrenz – an der 3a-Klasse im Bezirk III (Hamburg/Altona) teil. Am 30. Januar 1910 gewinnt das Team sein erstes Punktspiel gegen den SC Germania 1887 III (einen der Vorläufer des heutigen HSV) mit 2:0 und trägt im Frühjahr diverse Punkt- und Freundschaftsspiele aus. Die Begeisterung innerhalb des Vereins für den Fußball wächst, es bildet sich eine zweite, dritte und sogar eine vierte Mannschaft. Also gründet sich am 15. Mai 1910 eine offizielle Fußballabteilung mit dem Namen „Fußball-Club St. Pauli“.

Erst 1925 wird der FC St. Pauli ein eigener Verein

Tatsächlich aber spielt die Mannschaft noch bis 1924 innerhalb des TV. Erst, als es in den 1920er-Jahren zu Differenzen zwischen Turnern und Mannschaftssportlern kommt und die Gründung eines gemeinsamen nationalen Sportbundes scheitert, sind die Fußball-Abteilungen in ganz Deutschland zur Abspaltung gezwungen. Im September 1923 zwingt die Turnerschaft jeden Verein zur „reinlichen Scheidung“ zwischen Turnen und Mannschaftssport, sodass sich 1923 und 1924 zahlreiche Fußballteams eigenständig machen.

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Dazu gehört auch der FC St. Pauli. Mit der Trennung vom Hamburg-St. Pauli TV entsteht nun endgültig ein unabhängiger Verein. Seit dem 25. Mai 1925 gilt dies auch juristisch – seit diesem Tag existiert der FC St. Pauli als eigener Klub im Vereinsregister des Amtsgerichts Hamburg-Altona. Als Gründungsdatum entscheidet man sich dennoch, den 15. Mai 1910 beizubehalten. Daran hat sich bis heute, auch 116 Jahre später, nichts geändert.