Am schönsten wäre eine Welt ganz in bunt. Farbenfroh, ohne Krieg, Hass und Hetze, voller positiver Energie. Eine Welt, ganz im Sinne von Jackson Irvine. Tatsächlich aber verhält es sich leider einigermaßen konträr. Es gibt schwarz hier, weiß dort, und in der öffentlichen Wahrnehmung wurde der St. Pauli-Kapitän in den vergangenen acht Monaten von einer zur anderen Seite hin- und hergeschoben. Aktuell werden wieder diverse Lobeshymnen auf ihn angestimmt.



