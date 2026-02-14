mopo plus logo
Jackson Irvine in einem Spiel des FC St. Pauli

Jackson Irvine (32) in seinem Element als Leader und Kapitän des FC St. Pauli. Foto: WITTERS

paidKritisiert, verletzt, zurück! St. Pauli feiert Irvine – der hat große Ziele

Am schönsten wäre eine Welt ganz in bunt. Farbenfroh, ohne Krieg, Hass und Hetze, voller positiver Energie. Eine Welt, ganz im Sinne von Jackson Irvine. Tatsächlich aber verhält es sich leider einigermaßen konträr. Es gibt schwarz hier, weiß dort, und in der öffentlichen Wahrnehmung wurde der St. Pauli-Kapitän in den vergangenen acht Monaten von einer zur anderen Seite hin- und hergeschoben. Aktuell werden wieder diverse Lobeshymnen auf ihn angestimmt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

