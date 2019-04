Krise am Millerntor: St. Pauli ist Luhukay schon jetzt ein Rätsel

0:3 in Heidenheim. Das Aus im Kampf um Platz drei. Und noch viel mehr. Ein Debakel! Rund um den FC St. Pauli herrscht Fassungslosigkeit. Am Ostermontag steckten Geschäftsführer Andreas Rettig und Jos Luhukay am Rande des Trainings die Köpfe zusammen. Dem Trainer ist diese Truppe schon jetzt ein Rätsel.

Den schlimmen Auftritt der Kiezkicker – besonders in den ersten 45 Minuten – mit extremer Zweikampfschwäche kann er sich nicht erklären: „Wir hatten die Gelegenheit durch drei Punkte und im nächsten Heimspiel gegen Regensburg noch einen Angriff auf Platz drei zu starten. Diese Niederlage ist so enttäuschend. Spiel und Ergebnis sind frustrierend und irritierend. Wir hatten 90 Minuten lang keine Chance auf einen Sieg.“

„Es war Feuer drin“

Das Kollektivversagen hat ihn unvorbereitet getroffen: „Wir hatten eigentlich eine richtig gute Trainingswoche. Da war Feuer drin, das Spiel mit dem Ball und gegen den Ball funktionierte. Die Spieler haben Willen und Bereitschaft gezeigt, es war alles drin, was man in der 2. Liga braucht. Aber im Spiel hatten wir dann von der ersten Minute an kein Selbstvertrauen und keine Überzeugung.“

Schwer nachvollziehbar ist für ihn, warum die Truppe trotz vieler Routiniers beim ersten Gegenwind zusammenbricht: „Durch Buchtmanns Schuss nach neun Minuten hatten wir die erste Chance. Die erste Chance für Heidenheim führte zum 1:0 durch Schnatterer.“ Es dürfe nicht sein, dass diese Kleinigkeiten dazu führen, dass alles bei den Braun-Weißen in die falsche Richtung läuft.

Trainer setzt auf sanften Druck

Dies passiert seit der 0:4-Klatsche im Derby gegen den HSV regelmäßig. Die Hoffnung schwindet, dass der Kiezklub mit dem aktuellen Personal überhaupt zukunftsträchtig ist.

Luhukay baut sanften Druck auf alle Kicker auf. Unausgesprochen auch auf die, deren Verträge über den Sommer hinaus laufen: „Man sollte keine Entscheidungen aus der Emotion heraus nach einer Niederlage treffen. Jeder hat in den nächsten Wochen Zeit, das Bestmögliche von sich und für den Klub zu zeigen.“

Sportchef Rettig bestätigt dies, will die Situation mit dem Coach kritisch analysieren: „Danach werden wir vielleicht auch harte Entscheidungen treffen.“

Leicht und locker lässt Robert Glatzel (l.) Jeremy Dudziak (unten) und Johannes Flum stehen und stürmt aufs St. Pauli-Tor zu.