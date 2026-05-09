Krankheitswelle bei St. Pauli! Zahlreiche Spieler fallen kurzfristig aus

Seit Wochen hat der FC St. Pauli mit Ausfällen zu kämpfen. Ausgerechnet vor dem so wichtigen Spiel bei RB Leipzig (15.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) kommt es jetzt ganz dicke für den Kiezklub: Gleich drei Verteidiger fallen kurzfristig erkrankt aus! Die Braun-Weißen wurden zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt von einer Krankheitswelle erwischt.

Vor allem in der Abwehr muss St. Pauli-Coach Alexander Blessin spontan kräftig umbauen. Hauke Wahl ist gesundheitlich angeschlagen und sitzt in Leipzig nur auf der Bank. Sein nomineller Vertreter Adam Dzwigala ist ebenfalls krank – und hat es nicht einmal in den Kader geschafft. Er ist in Hamburg geblieben, um sich auszukurieren, und gar nicht erst mit nach Sachsen gereist.

Drei St. Pauli-Spieler fehlen erkrankt in Leipzig

Auch David Nemeth hat es erwischt. Nach den Ausfällen von Wahl und Dzwigala wäre der Österreicher eigentlich für die Startelf vorgesehen gewesen – doch auch er ist nicht fit genug, um spielen zu können. Die Entscheidung bei Nemeth allerdings fiel erst ganz kurzfristig am Samstagmorgen, er ist mit dabei in Leipzig und wird von der Tribüne aus zusehen müssen. Weil sein Ausfall so spontan ist, konnte auch kein anderer Kiezkicker mehr in den Spieltagskader nachnominiert werden.

Mit einem reduzierten Kader und drei wichtigen Ausfällen wird die Aufgabe für St. Pauli in Leipzig noch größer als ohnehin schon. Im Fernduell mit dem VfL Wolfsburg, der erst am Abend (18.30 Uhr) gegen den designierten Meister FC Bayern München antreten wird, kämpft der Kiezklub weiterhin um den Relegationsplatz 16. Aktuell sind St. Pauli und der VfL punktgleich, die Hamburger aber haben ein um drei Treffer schlechteres Torverhältnis.

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Blessin setzt in der Abwehr damit auf die Dreierkette aus Tomoya Ando, Eric Smith und Lars Ritzka. Im defensiven Mittelfeld beginnt Connor Metcalfe, auf den Außenbahnen starten Arkadiusz Pyrka (rechts) und Louis Oppie (links). Es ist davon auszugehen, dass sich das erkrankte Trio untereinander angesteckt hat.