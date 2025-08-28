Konkurrenz ausgestochen: Begehrter Stürmer vor Wechsel zu St. Pauli

Am Mittwoch war – so zumindest die Wahrnehmung – noch nichts absehbar, heute ist die Nummer schon durch: Nach MOPO-Informationen ist der FC St. Pauli auf der Suche nach einem weiteren Stürmer fündig geworden. Die offizielle Verkündigung steht noch aus, soll aber wohl entweder noch am heutigen Donnerstag oder spätestens am morgigen Freitag erfolgen.

Sie haben sich einmal mehr nicht treiben lassen am Millerntor, und einmal mehr scheint sich das voll auszuzahlen. Denn der Kiezklub wird – wenn keine komplett unerwarteten Dinge mehr geschehen – Mittelstürmer Martijn Kaars vom 1. FC Magdeburg nach Hamburg lotsen und damit einen Spielertypen, der wie gepinselt scheint für die Spielweise in dieser Saison. Vermutlich hat sich der von einigen Erstligisten umworbene Niederländer auch deshalb für den Weg auf den Kiez entschieden.

Martijn Kaars passt perfekt zum St. Pauli-Stil

Kaars ist in der 2. Liga das absolute Maß der Dinge, was die Anzahl der Sprints und der intensiven Läufe angeht. Das war nach 34 Spieltagen der Vorsaison so, auch jetzt führt er die jeweiligen Listen bereits wieder an. Der 26-Jährige gilt zudem als absolute Pferdelunge, hat eine gute Endgeschwindigkeit – und vor allem ist er eben auch torgefährlich. 19 Treffer plus sechs Assists aus der Spielzeit 2024/25 haben ihn auf den Wunschzettel etlicher Klubs gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich finde es geil“: Warum eine feindselige Stimmung Blessin eher noch anspornt

Rein finanziell dürfte der Transfer zumindest in der Nähe von Joel Chima Fujita liegen, also jenseits der drei Millionen Euro. Der Marktwert des bei Ajax Amsterdam ausgebildeten Angreifers wird bei „transfermarkt.de“ aktuell mit satten vier Millionen Euro beziffert, sein Vertrag beim 1. FC Magdeburg lief noch zwei weitere Jahre. Aber egal, wie viel Geld St. Pauli für Kaars auf den Tisch legen wird: Dass Braun-Weiß im Buhlen um den Knipser Konkurrenz wie Union Berlin, den 1. FC Heidenheim, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach ausgestochen hat, spricht für den enorm gestiegenen Stellenwert der Hamburger.