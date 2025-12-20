Der Glaube an dauerhaft signifikante Verbesserung und mehr Gerechtigkeit ist auch St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann abhanden gekommen. Und jeder weitere Spieltag liefert mehr Fragezeichen über den Sinn des VAR, wie er aktuell interpretiert wird. Es gibt keine klare, für alle Welt nachvollziehbare Linie – und stattdessen nur irritierende Worte der Verantwortlichen, kommentiert St. Pauli-Reporter Stefan Krause.





