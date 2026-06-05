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St. Pauli-Trainer Alexander Blessin nach dem 1:2 gegen Mainz

Alexander Blessin bei einem seiner letzten Spiele am Millerntor. Foto: IMAGO/Justus Stegemann

paidKommentar zum Trainerwechsel: St. Pauli braucht einen echten Aufbruch!

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Wer noch die Worte der Saisonabschluss-Runde zwei Tage nach dem Abstieg im Ohr hat, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen der FC St. Pauli und Trainer Alexander Blessin den gemeinsamen Weg fortsetzen wollten, dem muss in den vergangenen Tagen klar geworden sein: ein Weiter-so war nach nunmehr drei Wochen kaum möglich, eine Trennung fast schon folgerichtig, kommentiert MOPO-Reporter Nils Weber.

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