Wer noch die Worte der Saisonabschluss-Runde zwei Tage nach dem Abstieg im Ohr hat, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen der FC St. Pauli und Trainer Alexander Blessin den gemeinsamen Weg fortsetzen wollten, dem muss in den vergangenen Tagen klar geworden sein: ein Weiter-so war nach nunmehr drei Wochen kaum möglich, eine Trennung fast schon folgerichtig, kommentiert MOPO-Reporter Nils Weber.



