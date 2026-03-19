Mit breiter Brust wollen die Kiezkicker gegen den SC Freiburg aufspielen. Das ist auch deshalb wichtig, damit man die Botschaft besser lesen kann. „Kein Bock auf Nazis“ wird am Sonntag das Trikot zieren, wo sonst der Name des Hauptsponsors prangt. Der FC St. Pauli setzt ein Zeichen – diesmal im Rahmen des ligaweiten Aktionsspieltags gegen Hass und Diskriminierung unter dem Motto „TOGETHER! Stop Hate. Be a Team.“ Konsens-Anglizismen, die keinem Rechtsextremen in einem Stadion das Fußballerlebnis verleiden werden, aber grundsätzlich zu begrüßen sind. Der Slogan der gleichnamigen Initiative auf den St. Pauli-Trikots ist da weitaus konkreter.



