Erst drei Neuzugänge? Was der FC St. Pauli macht, klingt für manche zwar wenig – ist im Vergleich zu den Konkurrenten aber schon sehr viel. Und genau richtig. Ein Kommentar.

St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann hat noch einiges vor sich in diesem Sommer – aber hat den Kiezklub trotzdem bereits gut aufgestellt. WITTERS

Vergleiche können schmerzlich sein. Der FC St. Pauli hat das in der vergangenen Saison zur Genüge erfahren. 20 Niederlagen kassierte der Kiezklub in der Bundesliga, kaum eine kam überraschend. Sportlich war man selten auf Augenhöhe, finanziell fast nie. Nach dem Abstieg sind die Vorzeichen gänzlich andere. Und wem die Transferplanung bei St. Pauli nicht schnell genug gehen sollte, der darf diesmal gern Vergleiche bemühen.

Die Verpflichtung von Branimir Hrgota stößt auf ein geteiltes Echo. Die einen feiern Hrgotas Zweitliga-Bilanz von 58 Toren und 35 Vorlagen, die anderen fragen sich, ob ein 33-Jähriger seinen Zenit nicht schon überschritten hat. Die Zukunft wird zeigen, welche Seite Recht behält. Die Vergangenheit zeigt: Solche Deals mit Ü30-Stürmern können klappen (Guido Burgstaller) oder schiefgehen (Simon Zoller).

Hrgota ist der dritte St. Pauli-Zugang – erst oder schon?

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Hrgota war nach Marcus Mathisen und Sam Klein der dritte Neue, den Sportchef Andreas Bornemann präsentiert hat. Erst der dritte, murren einige. Schließlich soll noch rund ein halbes Dutzend Neuer folgen. Die Wahrheit aber ist, dass St. Pauli vier Wochen vor dem Saisonstart besser aufgestellt ist als fast alle zu erwartenden Konkurrenten im Aufstiegskampf. Nimmt man die in anderen Sphären schwebenden Wolfsburger heraus, so gibt es aktuell keinen Zweitliga-Topklub, der in seinen Planungen weiter ist als St. Pauli.

Hannover, Hertha und Darmstadt verloren ihre wichtigsten Spieler, Nürnbergs Trainer Miroslav Klose ging mal eben die komplette Viererkette flöten, und auch Bochum büßte massiv Marktwert ein. Kiel macht zwar viel, präsentierte bislang aber auch keine Namen, die St. Pauli-Fans neidisch machen sollten. Wer die Transferlisten außerhalb von Wolfsburg nach hochkarätigen Zugängen durchforstet, der sucht lange und weitgehend vergeblich.

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Das Ganze zeigt: Vergleiche können helfen, Dinge realistisch einzuordnen und aufzuzeigen, dass am Millerntor zwar noch viel Arbeit wartet, die Maßgabe von Trainer Marcel Rapp, den Aufstieg als Saisonziel auszurufen, aber absolut nachvollziehbar und realistisch ist.