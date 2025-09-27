Ernüchternd sei die erste Saisonniederlage des FC St. Pauli gewesen und die Kiezkicker wieder auf dem Boden der Tatsachen, jedenfalls die träumenden unter den Fans, war hier und dort zu hören und zu lesen. Natürlich mag es Meinungen innerhalb des sehr diversen Anhangs geben, dass es die „Boys in Brown“ in dieser Saison in den Europapokal schaffen können (sind ja schließlich nur noch 30 Spieltage), aber hey: Hier muss die gelebte Toleranz greifen. All Saisonziele are beautiful. Doch eine Sache muss passieren, damit es mit dem Überleben in Liga eins klappt, kommentiert MOPO-Reporter Nils Weber.



