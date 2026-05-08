Besondere Situationen schreien nach besonderen Maßnahmen. Das ist bedeutend einfacher, wenn es sich um eine positive Entwicklung handelt, und wird problematisch, sobald man gegen den Niedergang ankämpft. So wie im Fall des FC St. Pauli, der idealerweise noch gut zwei Wochen Zeit hat, den Rückfall in die Zweitklassigkeit zu vermeiden. Und der gewiss effektive und im Zweifel auch plakative Gegenmaßnahmen einleiten würde – wenn die über blinden Aktionismus hinausgingen, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.



