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St. Pauli-Profis applaudieren nach dem 0:5 gegen den FC Bayern

Nach der Klatsche gegen die Bayern ließen sich St. Paulis Verlierer von den Fans aufmuntern. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

paidKommentar: Was St. Pauli den Fans zurückgeben muss

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Das Bild, das haften bleibt, ist naturgemäß kein schönes. Wer ein Heimspiel mit 0:5 verliert – egal in welcher Liga, egal gegen welchen Gegner –, der muss sich unangenehme Fragen gefallen und Antworten einfallen lassen. Darauf haben all jene, die Eintritt gezahlt haben, einen Anspruch. Aber es gilt auch zu berücksichtigen, dass da Menschen auf dem Platz stehen. Gut entlohnte gewiss, aber eben Menschen, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause. Auch beim FC St. Pauli.

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