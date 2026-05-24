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St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine mit Trainer Alexander Blessin und Sportchef Andreas Bornemann.

St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine im Austausch mit Trainer Alexander Blessin (M.) und Sportchef Andreas Bornemann Foto: imago/Oliver Ruhnke

paidKommentar: Was St. Pauli bei Irvine, Blessin & Co. jetzt besonders beachten muss

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Die Geschlossenheit war das Markenzeichen rund ums Millerntor. In den vergangenen Jahren, in der vergangenen Saison, sogar noch nach dem ultimativen Abpfiff. Der FC St. Pauli hat kein Blatt Papier zwischen sich und seine einzelnen Teile kommen lassen – und steckt aktuell in einer Phase, in der es gilt, die Stabilität nicht von innen aufweichen zu lassen. Die Gefahr ist durchaus gegeben, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.

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