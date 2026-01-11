mopo plus logo
Andreas Bornemann steigt aus dem St. Pauli-Bus aus

St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann wird sich in diesem Winter auf dem Transfermarkt sehr genau umsehen. Foto: WITTERS

paidKommentar: Was bei St. Paulis Stürmersuche entscheidend ist

Der HSV holt Damion Downs, Michael Gregoritsch wechselt nach Augsburg, Mainz verpflichtet Phillip Tietz und Silas. Während die Konkurrenz im Tabellenkeller der Bundesliga offensiv schnell aktiv wurde in diesem Winter, müssen die St. Pauli-Fans auf einen oder zwei neue Hoffnungsträger im Sturm noch warten. Wer daraus aber einen Vorwurf an Sportchef Andreas Bornemann konstruiert, der blendet die Bundesliga-Realitäten aus, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

