Der HSV holt Damion Downs, Michael Gregoritsch wechselt nach Augsburg, Mainz verpflichtet Phillip Tietz und Silas. Während die Konkurrenz im Tabellenkeller der Bundesliga offensiv schnell aktiv wurde in diesem Winter, müssen die St. Pauli-Fans auf einen oder zwei neue Hoffnungsträger im Sturm noch warten. Wer daraus aber einen Vorwurf an Sportchef Andreas Bornemann konstruiert, der blendet die Bundesliga-Realitäten aus, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.



