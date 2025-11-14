Es ist der formal wichtigste Punkt bei der Mitgliederversammlung des FC St. Pauli am Samstag: die Wahl des Präsidenten. Dass sich die Spannung dieses siebten Tagesordnungspunktes allein aus der Frage speist, ob Oke Göttlich die 98 Prozent der Stimmen, die er 2017 und 2021 erreichte, toppen kann, sagt vieles aus über die Arbeit des höchsten Vereinsvertreters, der ein Glücksfall für den FC St. Pauli ist – nun aber zum Handeln gezwungen, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.



