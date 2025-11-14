mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Oke Göttlich schaut nachdenklich

Oke Göttlich ist seit 2014 Präsident des FC St. Pauli. Foto: WITTERS

paidKommentar: St. Paulis Glücksfall Göttlich ist zum Handeln fast schon gezwungen

kommentar icon
arrow down

Es ist der formal wichtigste Punkt bei der Mitgliederversammlung des FC St. Pauli am Samstag: die Wahl des Präsidenten. Dass sich die Spannung dieses siebten Tagesordnungspunktes allein aus der Frage speist, ob Oke Göttlich die 98 Prozent der Stimmen, die er 2017 und 2021 erreichte, toppen kann, sagt vieles aus über die Arbeit des höchsten Vereinsvertreters, der ein Glücksfall für den FC St. Pauli ist – nun aber zum Handeln gezwungen, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test