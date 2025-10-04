Es ist gerade einmal etwas mehr als zwei Wochen her, dass die Saisonprognosen ungeahnte Ausmaße annahmen. Nach dem 2:1 gegen den FC Augsburg, sieben Punkten aus den ersten drei Partien und überzeugenden Leistungen wurde der FC St. Pauli selbst von anerkannten Experten in die elitäre Gruppe derer erhoben, die sich bis in den Mai hinein Hoffnungen auf einen Platz in Europa machen können. Zwei Spieltage und zwei Niederlagen später wird nun teils ein wegweisendes Duell in Bremen ausgerufen, was den Kampf um den Klassenerhalt angeht. Es sind Zeiten der Extreme, kommentiert MOPO-Redakteur Stefan Krause.



