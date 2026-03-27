Es war ein ziemlich frustrierender Sonntagabend für alle, die es mit dem FC St. Pauli halten. Jeder Punkt im Heimspiel gegen den SC Freiburg hätte dem Kiezklub massiv im Abstiegskampf geholfen, die Leistung passte, man führte mit 1:0. Doch in Halbzeit zwei ging nicht mehr viel, die Gäste drehten das Ding und die Nerven lagen blank. Das ist aus emotionaler Warte komplett nachvollziehbar, darf auf Sicht aber nicht zu zusätzlichen Hürden führen, die sich dem Kiezklub auf dem Weg zum Klassenerhalt in den Weg stellen könnten, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.



