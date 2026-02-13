Kommentar: St. Pauli sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz
Es war eine dieser Situationen, die den Mannschaftssport so besonders wertvoll machen. Eine, in der man zusammen gnadenlos untergehen und dafür auch Begründungen finden kann – oder sich wehren mit allem, was man hat, um dem Schicksal die Stirn zu bieten. Der FC St. Pauli hat sich beim Spiel gegen den VfB Stuttgart für die B-Variante entschieden. Und damit möglicherweise einen großen Vorteil gegenüber der direkten Konkurrenz aufgedeckt, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.