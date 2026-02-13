Es war eine dieser Situationen, die den Mannschaftssport so besonders wertvoll machen. Eine, in der man zusammen gnadenlos untergehen und dafür auch Begründungen finden kann – oder sich wehren mit allem, was man hat, um dem Schicksal die Stirn zu bieten. Der FC St. Pauli hat sich beim Spiel gegen den VfB Stuttgart für die B-Variante entschieden. Und damit möglicherweise einen großen Vorteil gegenüber der direkten Konkurrenz aufgedeckt, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.



