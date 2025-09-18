mopo plus logo
Christoph Kramer als ZDF-Experte im TV

Weltmeister Christoph Kramer hat sich sehr lobend über den FC St. Pauli geäußert. Foto: imago/Jan Huebner

paidKommentar: St. Pauli nach Europa? Eines sollten sich die Experten vor Augen führen

Man hört ihm gerne zu, wenn er was zu sagen hat. Die Wortbeiträge von Christoph Kramer sind in der Regel nicht nur unterhaltsam, sondern inhaltlich fundiert und zeugen von Kompetenz. Da darf man sich auf dem Kiez durchaus geehrt fühlen, wenn sich der Weltmeister von 2014 als Fan der St. Pauli-Spielweise outet – und sollte es zeitgleich nicht überbewerten, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.

