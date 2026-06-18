Wie geht es weiter mit Hauke Wahl? Wolfsburg will ihn haben, St. Pauli will ihn behalten. Im Poker um die Ablöse muss der Kiezklub nun aber hart bleiben. Ein Kommentar.

Seit Wochen zieht sich die Sache nun schon. Bewegt hat sich im Kampf um St. Paulis Verteidiger Hauke Wahl seither wenig. Das aber könnte sich in Kürze ändern. Die Ausgangslage ist klar: Der VfL Wolfsburg will ihn verpflichten, der Kiezklub will ihn behalten oder aber zumindest eine angemessene Ablöse einstreichen. St. Pauli muss jetzt hart bleiben im Poker um Wahl.

Der „Kicker“ nannte zum Wochenstart eine Summe von deutlich über zwei Millionen Euro, die St. Pauli aufrufe. Nach MOPO-Informationen waren beide Seiten in den Verhandlungen noch nicht so weit, dass derart konkrete Zahlen genannt worden waren. Fernab der Realität ist die Summe aber nicht.

St. Pauli-Profi Wahl darf kein Schnäppchen werden

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Wahl hat vor neun Monaten seinen Vertrag bei St. Pauli bis 2028 verlängert. Er war in den vergangenen Jahren ein Muster an Konstanz. Mit 32 Jahren ist der Abwehrmann zwar kein Jungspund mehr, aber von der Fußballer-Rente noch weit genug entfernt. Wer einen solchen Profi haben will, darf keinen Schnäppchenpreis erwarten.

Da beide Klubs Anfang kommender Woche mit den medizinischen Tests in die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison starten, liegt der Druck in den Verhandlungen beim VfL. Für Bornemann gibt es keinen Grund, bei seiner Ablöseforderung einzuknicken.

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Wahl zeigte sich stets als Musterprofi

Wahl wird ziemlich sicher zu keinem Problem für St. Pauli werden, wenn sich der Poker noch deutlich länger hinziehen sollte. Der eloquente Führungsspieler hat seine Loyalität auch in schweren Phasen stets dokumentiert und Probleme hinter verschlossenen Türen angesprochen. Dass er mit dem freigestellten Trainer Alexander Blessin nicht immer auf einer Wellenlänge lag, drang erst nach außen, als klar war, dass beide keine gemeinsame Zukunft haben werden.

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St. Pauli muss Wahl nicht abgeben, Wolfsburg hingegen braucht einen solch unumstrittenen Leader. Und der VfL wird dafür angemessen viel Geld in die Hand nehmen müssen. Geld, das St. Pauli gebrauchen kann, um einen Nachfolger zu verpflichten, der vielleicht noch nicht die Führungsqualitäten eines Hauke Wahl hat, aber das Potenzial, das zu tun, was auch Wahl am Millerntor gelang: zu wachsen.