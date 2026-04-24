Haben Sie schon jemanden vernommen, der Ihnen voller Verve verdeutlicht hat, dass das schon alles noch klappen werde mit dem FC St. Pauli? Und zwar ohne Relegation? Wenn ja, dann haben Sie echte braun-weiße Optimisten in ihrem Umfeld. Fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer bei noch vier ausstehenden Spielen sind schließlich ein Brett. Dass es aber keine Alternative ist, sich dieses Brett verzweifelt gegen den Kopf zu schlagen, das hat Kapitän Jackson Irvine direkt nach dem doppelten Punktverlust gegen Köln bemerkenswert deutlich gemacht. Und das zeugt von genau dem Selbstbewusstsein, das St. Pauli braucht, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.



