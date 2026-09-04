Der FC St. Pauli hat seit Februar nicht mehr gewonnen. Das heißt: Jetzt spielt vor allem der Kopf eine ganz wichtige Rolle. Ein Kommentar.

Die Thematik ist weiß Gott nicht neu und umfasst ein ganz breites Spektrum. Bücher wurden geschrieben, Dokumentationen gedreht darüber, wie der Kopf Einfluss nimmt auf das, was Menschen im Hochleistungssport zu leisten imstande sind. Und es gibt im aktuellen Geschehen immer Aktive, die sich angesprochen fühlen werden. Dieser Tage zum Beispiel die Profis des FC St. Pauli.

Die sind seit mittlerweile mehr als einem halben Jahr sieglos, nach dem 1:0 von Hoffenheim Ende Februar gab es ausnehmend noch Niederlagen oder bestenfalls Unentschieden. Nun ist es natürlich richtig, dass man eigentlich weder die aktuelle Mannschaft in Gänze und sowieso nicht Trainer Marcel Rapp mit in diesen Topf einrühren darf. Mit dem Minuslauf zum Ende der vergangenen Serie hin hatten weder der neue Coach noch die Sommer-Neuzugänge etwas zu tun.

Aus St. Paulis Startelf sind neun Spieler nicht neu

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Wirklich trennbar ist das alles aber ebensowenig. Von der Startelf, die am vergangenen Sonntag 1:2 gegen Kaiserslautern verlor, zählten neun Mann schon im Vorjahr zum Kader. Und hinter den anderen beiden, Marcus Mathisen und Branimir Hrgota, liegen mit Magdeburg respektive Relegationsteilnehmer Fürth auch wahrlich keine Prunkstücke von Saisons.

Wer schon mal ambitioniert Sport getrieben und in einer Ergebniskrise gesteckt hat, weiß, was das mit einem macht. Irgendwann hat man den Punkt erreicht, dass man auch dann nicht mehr an ein Erfolgserlebnis glaubt, wenn man kurz vor Schluss vermeintlich sicher führt. Und weil das hemmt und blockiert, kommt es dann auch sehr oft so.

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Aus diesem Teufelskreis auszubrechen, ist eine echte Aufgabe. Zumal dann, wenn einem – wie im Fall eines populären Zweitligisten normal – die Öffentlichkeit ständig genau das unter die Nase reibt, was man eigentlich zwingend ausblenden müsste, um wieder in die Spur zu kommen. Dabei zählt jeder Spieltag. Jede weitere Niederlage, jeder nächste verspielte Vorsprung macht die Situation noch komplizierter. Es wäre enorm wichtig für den FC St. Pauli, zeitnah den Bock umzustoßen. Idealerweise schon in Bielefeld.