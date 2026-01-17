mopo plus logo
Die St. Pauli-Profis Arkadiusz Pyrka, Jackson Irvine, Hauke Wahl, Nikola Vasilj, Karol Mets, Joel Chima Fujita, Louis Oppie, Martijn Kaars und James Sands beim Heimspiel gegen Heidenheim.

Auch in schwierigen Zeiten stehen die St. Pauli-Profis zusammen. Foto: WITTERS

paidKommentar: St. Pauli braucht ein kleines Wunder

Das vergangene Jahr war in der zweiten Hälfte kein einfaches, aber den angenehmen Ausklang hatten alle, die es mit dem FC St. Pauli halten, mit Kusshand zur Kenntnis genommen und daraus berechtigte Hoffnung gezogen. Nun ist 2026 noch keine 20 Tage alt, und schon müssen sie tief durchpusten bei Braun-Weiß. Denn die Ereignisse der vergangenen Tage schicken sich an, den Kiezklub vor eine riesige Herausforderung zu stellen, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.

