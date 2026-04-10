Wer am Sonntag den Auftritt des FC St. Pauli bei Union Berlin verfolgte und zwei Tage später die Bayern bei Real Madrid sah, den musste das Gefühl beschleichen, zwei unterschiedliche Sportarten zu sehen. Das ist kein Vorwurf an den hart und gut arbeitenden, aber limitierten Kiezklub. Die wachsende Kluft zwischen den superreichen Klubs und dem großen Rest ist seit Jahren offenkundig – und sie wird auch beim FC St. Pauli zu Recht beklagt. Eine grundlegende Besserung im turbokapitalisierten Profifußball ist kaum zu erwarten. Es geht längst nur noch darum, die Folgen zu begrenzen und einen durch UEFA-Milliarden und Investorengeld verzerrten Wettbewerb halbwegs zu retten, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.



