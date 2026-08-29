Zwischen Selbstwahrnehmung und Außendarstellung klaffen zurzeit noch ganz erhebliche Lücken. Und es hilft nicht dem Verein und noch viel weniger den Protagonisten, wenn sie da nicht zeitnah gegenzusteuern beginnen. Der aktuelle Status quo, den Eric Smith und Joel Chima Fujita beim FC St. Pauli haben, ist in höchstem Maße suboptimal. Für alle Parteien.

Man lässt sich ja als Fußball-Fan gern mal von Zahlenwerk blenden. Zum Beispiel dann, wenn es um die geschätzte monetäre Wertigkeit eines Spielers auf einem Portal wie „transfermarkt.de“ geht. Es gilt als guter Einkauf, wenn jemand mit einem entsprechenden Preisschild versehen ist. Dementsprechend müssten Smith, der immer noch bei fünf Millionen Euro rangiert, und vor allem der doppelt so teuer eingestufte Fujita bei diversen Vereinen recht weit oben auf der Liste stehen. Im Idealfall schon seit Wochen, spätestens aber jetzt, da sich das Transferfenster alsbald schließen wird.

Beide trauen sich den Wechsel in eine 1. Liga zu

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Aber dem ist nicht so. Zwar trauen sich beide Profis einen Wechsel in eine mittel- bis höherklassige 1. Liga zu und haben auch lang und breit zur Schau getragen, dass sie dafür bereitstünden. Aber fünf Tage vor Transferschluss sieht es nicht so aus, als fände sich für einen der beiden – mehr wird St. Pauli nicht gehen lassen – noch ein zahlungswilliger Abnehmer.

Das ist nachvollziehbar, nimmt man die bisher gezeigten Leistung der beiden Spieler in dieser Saison zum Maßstab. Die wiederum sind etwas, mit dem ein ambitionierter Profi-Sportler nullkommanull zufrieden sein darf. Smith und Fujita müssten dem Kiezklub erkennbar weiterhelfen, stattdessen haben sie unter Marcel Rapp noch herzlich wenig bewegt.

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Ein zeitweise lustlos wirkender Auftritt wie der von Fujita beim Pokal-Aus in Essen ist dabei für alle Seiten kontraproduktiv. Das schadet dem Spieler, aber vor allem auch dem Team und somit dem Klub. Es wird Zeit, dass die beiden vom Marktwert her besten St. Paulianer – bei allem Verständnis für Veränderungswünsche – das Ego hintanstellen und zeigen, was sie fraglos zu leisten imstande sind. Ansonsten drohen auf Sicht in dieser Causa nur Verlierer.