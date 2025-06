Man kennt das ja. Immer dann, wenn man mal ein bisschen durchpusten will rund um den FC St. Pauli und das Erreichte in Ruhe sacken lassen, kommt Unheil ums Eck. Aber genau deswegen, weil das eben so neu ist wie Baustellen-Irrsinn auf Hamburger Verkehrsadern und weil ein von chronischen Pessimisten mehrfach prognostizierter Absturz in der jüngeren Vergangenheit nie stattgefunden hat, sollte man mit der nötigen Entspannung der Zukunft harren, kommentiert MOPO-Reporter Stefan Krause.