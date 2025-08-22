Es ist immer wieder verblüffend, wie schnell sich die Dinge im Fußballgeschäft drehen können. Ende Mai, nach den Aufstiegen des HSV und des 1. FC Köln sowie dem verpassten Aufstieg der SV Elversberg, da schien für die meisten Experten klar, wo die Reise des FC St. Pauli in der nun beginnenden Saison hingehen würde. Kleinster Etat, niedrigster Marktwert des Kaders – in den Augen vieler war der Kiezklub Abstiegskandidat Nummer eins. Nun aber, da der erste Anpfiff am Millerntor kurz bevorsteht, ist die Skepsis gewichen und die Stimmung hat sich komplett gedreht, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.



