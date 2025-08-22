mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
St. Pauli jubelt über ein Tor im Testspiel

In der Vorbereitung konnten einige neuen Gesichter des FC St. Pauli wie Arkadiusz Pyrka (2.v.r.) bereits überzeugen. Foto: WITTERS

paidKommentar: „Kader in Trümmern“? Bei St. Pauli hat sich die Stimmung gedreht

kommentar icon
arrow down

Es ist immer wieder verblüffend, wie schnell sich die Dinge im Fußballgeschäft drehen können. Ende Mai, nach den Aufstiegen des HSV und des 1. FC Köln sowie dem verpassten Aufstieg der SV Elversberg, da schien für die meisten Experten klar, wo die Reise des FC St. Pauli in der nun beginnenden Saison hingehen würde. Kleinster Etat, niedrigster Marktwert des Kaders – in den Augen vieler war der Kiezklub Abstiegskandidat Nummer eins. Nun aber, da der erste Anpfiff am Millerntor kurz bevorsteht, ist die Skepsis gewichen und die Stimmung hat sich komplett gedreht, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test