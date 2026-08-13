Mit Dimitar Mitov hat der FC St. Pauli einen hochkarätigen neuen Torhüter verpflichtet. Ist das eine indirekte Ansage in Richtung Stammkeeper Ben Voll? Ein Kommentar.

Besser hätte es kaum laufen können, für ihn persönlich jedenfalls. In seinem ersten Pflichtspiel als neue Nummer eins zeigte Ben Voll eine überragende Leistung, lieferte mit mehreren, teilweise spektakulären Klasseparaden in 90 Minuten reichlich Material für einen Highlight-Reel und wurde nach dem Remis gegen Fürth von seinen Mitspielern über den grünen Klee gelobt (verdient) oder gleich mal zum besten Keeper der Liga ernannt (voreilig).

Vier Tage später verpflichtet sein Verein, bei dem er geduldig zwei Jahre lang als Backup auf seine große Chance hingearbeitet und gewartet hat, einen Nationaltorhüter, der zudem Europapokal-Erfahrung hat.

Mitov-Verpflichtung könnte gegen Voll gedeutet werden

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Das mag auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen, unnötig oder gar wie ein unausgesprochenes Misstrauensvotum gegen Voll, bei dem sich die Verantwortlichen nicht sicher sind, ob er dauerhaft eine mindestens stabile und möglichst starke Nummer eins ist. Mit dem Risiko, dass die Verpflichtung von Dimitar Mitov den gerade erst inthronisierten jüngeren Stammkeeper verunsichert. So könnte es gedeutet werden.

Ben Voll zeigte gegen Fürth mehrere starke Paraden (wie hier gegen Felix Klaus) IMAGO/Oliver Ruhnke

Tatsächlich sieht die Sache anders aus. Die Mitov-Verpflichtung ist eine Sicherheitsmaßnahme – aus der Warte des Vereins umsichtig und verantwortungsbewusst. Der Bulgare mag den Anspruch haben zu spielen, aber er ist als Nummer zwei verpflichtet worden. Als gestandener Torwart, der ein hohes Niveau in der Kiste sichert, sollte sich Voll verletzten (oder in ein Formtief geraten, was nie auszuschließen ist). Bei dem nach dem Abgang von Nikola Vasilj zwischenzeitlich zur Nummer zwei aufgerückten Simon Spari gab es zu viele Fragezeichen, was das Leistungsniveau angeht. Deshalb hat St. Pauli keinen jungen dritten Keeper verpflichtet.

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Hohe Konkurrenz soll leistungsfördernd sein

Die neue Konstellation im Torwart-Team ist Voll nicht fremd. Er weiß nur zu gut, wie wichtig und auch leistungsfördernd ein hochklassiger Konkurrenzkampf auf der Torwart-Position sein kann, weil sich die Nummer eins nicht ausruhen kann. Nur, dass er jetzt der Platzhirsch ist. Darüber hinaus sollte Voll das Selbstvertrauen und die mentale Stärke besitzen, das auszuhalten, denn solch ein Nervenkostüm braucht es auch als Nummer eins auf dem Niveau.

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Mitov wiederum dürfte von der sportlichen Leitung deutlich gemacht worden sein, dass er der Herausforderer ist, von dem man erwartet, dass er im Training Druck macht, aber keinen Stunk. Bestenfalls werden beide Keeper besser. Am Ende gilt sowieso das Leistungsprinzip. Voll hat gegen Fürth ein Ausrufezeichen gesetzt. Den starken Start gilt es in den kommenden Spielen zu untermauern.